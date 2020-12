Аризона прати нападател в Отава

Отборът на Аризона Койотис изпрати нападателя Дерек Степан в Отава, като в замяна получи избора във втория кръг на драфта на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада през 2021 година.

30-годишният център, който ще стана свободен агент през лятото, записа 28 точки (10 гола, 18 асистенции) в 70 мача от редовния сезон през 2019-20, като добави 5 (1 гол, 4 асистенции) в девет мача в плейофите.

