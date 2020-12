Хардън след 44-17: Знам на какво съм способен

Джеймс Хардън изигра първия си мач за новия сезон с екипа на Хюстън Рокетс. Недоволната звезда на "ракетите" завърши с 44 точки и 17 асистенции при драматичното поражение от Портланд Трейл Блейзърс през изминалата нощ. След мача Хардън призна, че трябва да навлезе в по-добра форма, но не е останал изненадан от представянето си.

"Допуснах твърде много грешни отигравания в атака. За първи път от доста време насам играх над 40 минути и усетих, че трябва да съм в по-добра физическа форма. Все пак представянето ми не бе лошо, останахме на много малко от победата. Не съм изненадан от себе си, знам на какво съм способен. Показахме страхотен дух и се борихме до самия край, въпреки че бяхме с ротация от едва 8 души. Надявам се да завършим това пътуване с победа и да се завърнем вкъщи в пълен състав", каза 8-кратният участник в "Мача на звездите".

James Harden tonight despite the L:



44 PTS - 17 AST - 54 FG% - 6/13 3PM - 14/16 FTM



Coming off a 4-day quarantine. pic.twitter.com/FaMbSMbsmd