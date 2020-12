НБА Никс отново станаха за смях, вижте защо 27 декември 2020 | 13:50 - Обновена Прочетена 383 0



The Knicks had both Mitchell Robinson and

Reggie Bullock with a No. 23 jersey.



Bullock has now changed jerseys



(via @WorldWideWob) pic.twitter.com/P3EITkNPwD — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 27, 2020 Дотук всичко е наред. Поражението на Никс се очакваше, но не и това, което се случи в самото начало на мача. Двама играчи от отбора на Никс - Мичъл Робинсън и Реджи Бълок, започнаха мача с екипи с №23 на гърба си. Още по-любопитно е, че Бълок всъщност играеше с два номера в мача - имаше отпечатан №25 на предната част на потника си и №23 на гърба.



The Knicks’ Reggie Bullock had No. 25 on the front of his jersey but No. 23 on the back.



Both he and the ref had to laugh pic.twitter.com/RABuhsv9TX — ESPN (@espn) December 27, 2020 Естествено, съдиите забелязаха, че нещо не е наред и накараха Бълок да облече правилния потник с №25 на гърба. Отборът на Ню Йорк Никс си спечели поредна доза подигравки заради изпълнението си през изминалата нощ. Нюйоркчани официално показаха на света новите си "City Edition" екипи по време на домакинския си двубой срещу Филаделфия 76ърс, спечелен от гостите с 89:109.Дотук всичко е наред. Поражението на Никс се очакваше, но не и това, което се случи в самото начало на мача. Двама играчи от отбора на Никс - Мичъл Робинсън и Реджи Бълок, започнаха мача с екипи с №23 на гърба си. Още по-любопитно е, че Бълок всъщност играеше с два номера в мача - имаше отпечатан №25 на предната част на потника си и №23 на гърба.Естествено, съдиите забелязаха, че нещо не е наред и накараха Бълок да облече правилния потник с №25 на гърба. 0



