Сао Пауло увеличи аванса си на върха след победа над Флуминензе

Сао Пауло увеличи аванса си на върха в класирането на бразилското първенство след победа над Флуминензе с 2:1 като гост.

И двата гола за Сао Пауло на "Маракана" вкара Бренер да Силва, а за домакините се разписа бившият национал на Бразилия Фред.

С успеха Сао Пауло събра 56 точки на върха, 7 повече от Атлетико Минейро и Фламенго, които делят 2-3-о място.

