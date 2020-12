НБА Кървава Коледа за Кауай Ленърд 26 декември 2020 | 17:22 Прочетена 514 0



Kawhi left for the locker room after colliding with Ibaka. pic.twitter.com/ohYrUtStW5 — ESPN (@espn) December 26, 2020 Топреализаторът на Клипърс в срещата Пол Джордж даде своя коментар за ситуацията след победата на тима му. "Наистина се притесних. Мислех си за най-лошото. Не знаех колко силен е бил ударът и какво точно се е случило, защото не го видях. Просто забелязах как Кауай лежи на земята и първото нещо бе да се уверя, че той е добре", сподели крилото.



Kawhi looks like he just went through 5 rounds with Gaethje! pic.twitter.com/wuUMmwELDt — Barstool Sports (@barstoolsports) December 26, 2020 Все още няма информация дали Ленърд ще пропусне следващия мач на Клипърс, който е утре от 22:30 часа срещу Далас Маверикс.



