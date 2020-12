Чалханоглу близо до споразумение с Милан

Полузащитникът на Милан Хакан Чалханоглу е на път да подпише нов договор с клуба. Споразумението ще бъде в сила до 2024 година, съобщава в Туитър журналистът Николо Скира. 26-годишният турчин ще заработва по 3.5 милиона евро годишно без бонусите.

Magic Moment for Hakan #Calhanoglu: he and his wife are expecting a baby boy and he is in advanced talks with #ACMilan to extend his contract until 2024 (€3,5M/year + add-ons). #transfers