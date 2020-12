НБА Лейкърс отново сядат на масата за преговори с Шрьодер 26 декември 2020 | 14:28 Прочетена 76 0



Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс е подновило преговорите за нов договор със своя титулярен гард Денис Шрьодер, съобщава Ейдриън Войнаровски от ESPN. Настоящата сделка на 27-годишния германец изтича след края на сезона, но самият той би желал да остане в редиците на "езерняците". "С удоволствие бих преподписал. Въпросът е сделката да е изгодна и за двете страни", отговори Шрьодер след победата на Лейкърс над Далас през изминалата нощ. Dennis Schroder says he wants to extend his deal with the Lakers. Calls the Lakers a "hell of an organization." "I would love to. It's just got to be fair on both sides." — Dan Woike (@DanWoikeSports) December 26, 2020 Войнаровски разкрива, че стрелецът е отказал удължаващ договор на стойност $33.4 милиона за две години от калифорнийци след пристигането си. От февруари 2021-ва до края на настоящия сезон двете страни ще могат да се разберат по сделка, която може да достигне 4 години и $83 милиона.



REPORT: The Lakers and Dennis Schroder have already started discussions on a contract extension, via @wojespn. pic.twitter.com/3TDgrD5DWg — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 26, 2020

