НБА Заместникът на Клей Томпсън влезе в историята с ужасната си ефективност 26 декември 2020 | 13:40 Прочетена 315 0



копирано

Кариерата на Кели Убре-младши в Голдън Стейт не започва никак добре. 25-годишното крило бе привлечено от ръководството на "войните" с мисълта да замести донякъде контузената звезда Клей Томпсън, но за момента това не се получава. Убре е вкарал общо 9 точки в дебютните си два двубоя с екипа на ГСУ, но ефективността му е потресаваща. Голдън Стейт отнесе бой за историята от Милуоки

Kelly Oubre is the first player in NBA history to go 0-11 (or worse) from 3-pt range in his team's first 2 games of a season. pic.twitter.com/KZ6X3nr4PH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 25, 2020 Бившият играч на Вашингтон и Финикс се превърна в единственият баскетболист в историята на НБА, който е поне 0/11 при опитите си от далечно разстояние в първите си два мача от сезона, сочи статистиката на ESPN. Убре регистрира шест пропуска от тройката в мача срещу Бруклин и още пет през вчерашния ден срещу Бруклин.



Kelly Oubre is now 0/19 on non-dunk field goal attempts this season. — Jake (@SuperiorNBA) December 25, 2020 През миналия сезон крилото записа върховите в кариерата си 18.7 точки и 6.4 борби с екипа на Финикс и вероятно ще му трябва време да свикне със стила на игра в Голдън Стейт. Бившият играч на Вашингтон и Финикс се превърна в единственият баскетболист в историята на НБА, който е поне 0/11 при опитите си от далечно разстояние в първите си два мача от сезона, сочи статистиката на ESPN. Убре регистрира шест пропуска от тройката в мача срещу Бруклин и още пет през вчерашния ден срещу Бруклин.През миналия сезон крилото записа върховите в кариерата си 18.7 точки и 6.4 борби с екипа на Финикс и вероятно ще му трябва време да свикне със стила на игра в Голдън Стейт. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 315

1