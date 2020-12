НБА ЛеБрон задмина още една легенда на Коледа и подгони Коби Брайънт 26 декември 2020 | 12:42 Прочетена 323 0



копирано





LeBron has moved past Oscar Robertson for the second-most points scored on Christmas Day in NBA history.



Kobe Bryant is in first.



(h/t @mcten) pic.twitter.com/STDAxdqCqq — SportsCenter (@SportsCenter) December 26, 2020 Джеймс, който е в своята 18-а година в НБА, вече може да се похвали с още едно велико постижение в кариерата си. Със своите 22 точки тази сутрин четирикратният шампион подмина легендата Оскар Робъртсън и се нареди на второ място във вечната класация за точки, отбелязани в Коледните мачове на Лигата. ЛеБрон вече има 383 пункта до името си, като изостава само на 12 от покойната легенда на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт, който е лидер с 395. Четвърти в подреждането е Дуейн Уейд с 314, а пети - Кевин Дюрант с 299.



Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time #NBAXmas scoring list!



: ABC/ESPN pic.twitter.com/uCtntTjaGr — NBA (@NBA) December 26, 2020 Джеймс има договор с шампионите до лятото на 2023-а и ще може да задмине Коби догодина, ако Лейкърс получат правото отново да бъдат част от Коледната програма на Лигата, което изглежда сигурно за момента.

ЛеБрон Джеймс ще навърши 36 години след няколко дни, но невероятните му изяви на паркета го правят да изглежда с поне 10 години по-млад. Краля разсече защитата на Далас Маверикс с 22 точки, 7 борби и 10 асистенции през изминалата нощ и помогна на "езерняците" да стигнат до комфортен успех със 138:115.Джеймс, който е в своята 18-а година в НБА, вече може да се похвали с още едно велико постижение в кариерата си. Със своите 22 точки тази сутрин четирикратният шампион подмина легендата Оскар Робъртсън и се нареди на второ място във вечната класация за точки, отбелязани в Коледните мачове на Лигата. ЛеБрон вече има 383 пункта до името си, като изостава само на 12 от покойната легенда на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт, който е лидер с 395. Четвърти в подреждането е Дуейн Уейд с 314, а пети - Кевин Дюрант с 299.Джеймс има договор с шампионите до лятото на 2023-а и ще може да задмине Коби догодина, ако Лейкърс получат правото отново да бъдат част от Коледната програма на Лигата, което изглежда сигурно за момента.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 323 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1