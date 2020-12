Тенис Без Ким Клайстерс на Australian Open 26 декември 2020 | 12:30 Прочетена 158 0



Following the four announced Australian Open main draw wildcards to Maddison Inglis, Astra Sharma, Daria Gavrilova, and Lizette Cabrera, three more Aussies have received Christmas presents.



Sam Stosur, Destanee Aiava, and Arina Rodionova (receives WC reserved for Kim Clijsters). — Parsa (@Parsa_Nemati) December 25, 2020 Предвидената за Клайстерс покана ще бъде изпратена на Арина Родионова, а сред тенисистките, които ще се включат в основната схема на турнира от "Големия шлем" в Мелбърн с "уайлд кард" е и ветеранката Саманта Стоусър. 36-годишната австралийка е бивша шампионка на US Open. Бившата №1 в света Ким Клайстерс се е отказала от резервираната за нея от организаторите на Australian Open "уайлд кард". 37-годишната белгийка направи опит за повторно завръщане в женския професионален тенис в началото на изминалия сезон, но не записа особено окуражителни резултати, като игра и на твърде малко турнири. Клайстерс е шампионка в Мелбърн през 2011 година, а в кариерата си има и 3 титли на US Open, както и 2 финала на Ролан Гарос".



