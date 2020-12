Дончич: Не можем да спечелим мач, в който точките на втори шанс са 0:35

Лидерът на Далас Маверикс Лука Дончич не скри разочарованието си от представянето на отбора му в мача срещу Лос Анджелис Лейкърс. Мавс загубиха срещата със 115:138, а словенецът, който завърши с 27 точки и 7 асистенции, акцентира върху загубената битка при борбите и 35-те точки на втори шанс в полза на "езерняците".

"Не съм изненадан, че загубихме. Не можем да спечелим мач, в който точките на втори шанс са 0-35. Просто е - загърбваме си хората и печелим мача. Направихме някои добри неща в защита, но загърбването ни беше ахилесовата пета и трябва да поработим върху него. Всичко опира до психика и упоритост", сподели Лука на пресконференцията след мача.

.@luka7doncic still put on a show this Christmas #MFFL pic.twitter.com/8xe4XwmqNo