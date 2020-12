Тенис Анди Мъри започва новия сезон в Делрей Бийч 26 декември 2020 | 11:56 - Обновена Прочетена 138 0



Andy Murray with wild card into @DelrayBeachOpen He will play his first match on 8 January at 8pm. — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 25, 2020 Бившият №1 в света Анди Мъри ще започне новия сезон на стартиращия на 5 януари турнир в Делрей Бийч. 33-годишният шотландец ще бъде най-голямото име сред участниците. Той се присъединява към защитаващия титлата си от тази година американец Райли Опелка, канадеца Милош Раонич и японеца Кей Нишикори.В последните дни Мъри взе участие на демонстративния турнир "Битката на британците", организиран от брат му Джейми. Носителят на 3 титли от "Големия шлем" и 2 златни олимпийски медала Анди Мъри записа победи срещу Дан Еванс и Камерън Нори в "Битката на британците".



