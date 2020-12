Стеф Къри разкри какво пречи на Уориърс след двата погрома

Лидерът на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри коментира двете поредни тежки загуби, които отборът му претърпя от началото на сезона. "Войните" първо бяха разгромени от Бруклин с 99:125, а след това и от Милуоки с 99:138.

"Тази година е различна. Не трябва да чувстваме напрежение от отборите на Уориърс в миналите години. Очевидно е, че разполагахме с шампионско ДНК и разбираме, че все още има сериозни очаквания от нашата организация. Но, тази година е различна, защото имаме нова група от играчи. Щяхме да се радваме, ако можехме да разполагаме с Клей в тези два мача, но това няма да определи сезона ни. Печелим следващите два мача и вече сме с баланс 2-2. Трябва да се фокусираме именно върху това и да останем спокойни. Държим се отговорни за грешките си и се опитваме да се подобрим. В края на краищата, просто трябва се уверим, че усилията и конкурентоспособността ни все още са налице. Това ще ни помогне да преминем през тези болки в началото", сподели трикратният шампион.

Къри отбеляза неточностите, върху които отборът му трябва да работи, за да се подобри. "Не знам, просто трябва да се съсредоточим повече върху това, което всъщност се опитваме да правим. Мисля, че понякога, когато нещата не се развиват по искания от нас начин и следователно пропускаме изстрели, започваме да избързваме и спираме да мислим. Колективното ни IQ трябва да се подобри значително в тези моменти, когато не успяваме да материализираме възможностите си. Трябват ни лесни кошове, а това идва чрез отборна работа, с която можем да си създадем добри шансове. Това ще се случи с времето", заяви Стеф.

Steph Curry and Steve Kerr’s reactions to Kelly Oubre shooting while surrounded by 3 defenders. pic.twitter.com/wLRxlYfBqX