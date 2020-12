Погват Сергей Ковальов заради незаконното излъчване на Канело - Смит

Бившият световен шампион в лека тежка категория Сергей Ковальов се забърка в огромен скандал.

Руснакът беше обвинен, че е излъчвал нелегално в Интернет двубоя между Саул “Канело” Алварес си Калъм Смит, спечелен от мексиканската суперзвезда. Според журналиста Майк Копинджър, платформата DAZN, която предлагаше достъп до мача срещу заплащане, обмисля да заведе дело срещу Ковальов.



“Собствениците на услугата за излъчване на двубои са получили сигнал и са изключително разочаровани от поведението на Ковальов, потвърдиха източници”, написа Копинджър.

Sources: DAZN could take action against Sergey Kovalev after he hosted an illegal stream of the Canelo-Smith fight on Instagram Live. It attracted over 2,500 concurrent viewers at peak. Kovalev’s next bout actually on DAZN: Jan. 30 vs. Bektemir Melikuzievhttps://t.co/awt2bu3cbV