Бруклин отново доминира, а Кайри унищожи бившия си отбор

Kyrie Irving x Kevin Durant tonight:



Kyrie - 37 PTS - 8 AST - 6 REB - 62 FG% - 7/10 3PM



Durant - 29 PTS - 3 AST - 4 REB - 56 FG% - 3/4 3PM



This duo is looking unstoppable. pic.twitter.com/Dr4wElkuSg