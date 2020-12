НБА Неприятности за Ленард, но Клипърс подчиниха Денвър (видео) 26 декември 2020 | 10:48 Прочетена 348 0



копирано



TwitterMoments: Clippers forward Kawhi Leonard was treated for a laceration in his mouth after he was inadvertently elbowed in the face by teammate Serge Ibaka during the team's clash against the Denver Nuggets. https://t.co/SD2mKTMOdq — dreamgirls (@dreamgirls) December 26, 2020 Ленард отбеляза 21 точки преди да излезе от игра, като добави към тях 7 асистенции, 5 борби, 4 откраднати топки и 1 блок. Пол Джордж се отчете с 23 точки за победителите, като записа още 9 асистенции и 5 борби. Новото попълнение Никола Батум се отличи с дабъл-дабъл - 13 точки и 10 борби, плюс 4 асистенции.

PG stays hot in LAC win!@Yg_Trece's 23 PTS (5 3PM), 9 AST propels the @LAClippers to an #NBAXmas victory! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/QfsOCF95Sd — NBA (@NBA) December 26, 2020 На косъм от дабъл-дабъл пък остана сръбската суперзвезда на Нъгетс Никола Йокич. Пойнт-центърът записа 24 точки, 10 асистенции и 9 борби, а Джамал Мъри реализира 23 точки за домакините. Денвър не започва добре сезона, като записа втора загуба във втората си среща, след като на 23 декември изненадващо претърпя поражение у дома след продължение от Сакраменто Кингс.



СТАТИСТИКАТА НА МАЧА Лос Анджелис Клипърс спечели и втория си мач от новия сезон в НБА, след като надигра шампиона Лос Анджелис Лейкърс в първия ден на първенството. Рано тази сутрин Клипърс сразиха като гости Денвър Нъгетс със 121:108 . Припомняме, че във втория кръг от плейофите на миналия сезон именно "Златните буци" шокираха калифорнийци с обрат от 1:3 до 4:3 победи, като в някои от отделните двубои наваксваха сериозно изоставане в резултата. Това обаче не се случи тази сутрин, въпреки че вечерта не беше перфектна за ЛА, тъй като тимът игра в последните 6 минути от мача без суперзвездата Кауай Ленард. 6:11 минути преди края на последната четвърт Ленард получи тежък удар с лакът в лицето от съотборника си Серж Ибака. В опит да вземе борба центърът уцели много лошо крилото и Ленард лежеше на игрището окървавен. Все пак Ленард се изправи и се отправи към съблекалнята, като не се завърна на паркета. В този момент Клипърс водеха с 11 точки в резултата и отсъствието на Ленард не им попречи да задържат победата.Ленард отбеляза 21 точки преди да излезе от игра, като добави към тях 7 асистенции, 5 борби, 4 откраднати топки и 1 блок. Пол Джордж се отчете с 23 точки за победителите, като записа още 9 асистенции и 5 борби. Новото попълнение Никола Батум се отличи с дабъл-дабъл - 13 точки и 10 борби, плюс 4 асистенции.На косъм от дабъл-дабъл пък остана сръбската суперзвезда на Нъгетс Никола Йокич. Пойнт-центърът записа 24 точки, 10 асистенции и 9 борби, а Джамал Мъри реализира 23 точки за домакините. Денвър не започва добре сезона, като записа втора загуба във втората си среща, след като на 23 декември изненадващо претърпя поражение у дома след продължение от Сакраменто Кингс.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 348 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1