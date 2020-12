НБА Дончич и компания се оказаха лесна плячка за Лейкърс (видео) 26 декември 2020 | 10:30 Прочетена 946 0



No presents for the Mavs as the Lakers take the Christmas W pic.twitter.com/RqTGL2aUej — ESPN (@espn) December 26, 2020 "Езерняците" приключиха мача с цели 19 тройки при успеваемост 48.7% процента, а цялостно от игра вкараха 56% от опитите си. Лейкърс взеха 17 борби в нападение срещу едва 3 за гостите, като точките на втори шанс бяха невероятните 35-0. Калифорнийци бяха много по-комбинативни и регистрираха 33 асистенции по пътя към 138-те точки.



LeBron James hits the tough fade over Luka Doncic.



NASTY. pic.twitter.com/JpLPw5T928 — Legion Hoops (@LegionHoops) December 26, 2020 Антъни Дейвис поведе победителите с 28 точки, 8 борби и 5 асистенции, ЛеБрон Джеймс бе точен с 22 пункта, 7 овладени топки и 10 завършващи подавания, Монтрез Херъл също реализира 22 точки и взе 7 борби, Денис Шрьодер записа 18 и 6 асистенции, а Кайл Кузма вкара 13 точки и хвана 6 борби.



These guys just combined for 90 points pic.twitter.com/ZcWy7IkZnz — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2020 Голямата звезда на Далас Лука Дончич отбеляза 27 точки и направи 7 асистенции, но отборът му нямаше отговор на действията на съперника в офанзивен план. Без Кристапс Порзингис в състава, Маверикс допускат втора поредна загуба от началото на сезона, след като отстъпиха и на Финикс Сънс преди няколко дни. Джош Ричардсън и Трей Бърк завършиха с по 17 точки, Дуайт Пауъл вкара 11, а Дориан Фини-Смит и Тим Хардауей-младши допълниха с по 10 точки.

