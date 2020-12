НБА Голдън Стейт отнесе бой за историята от Милуоки 26 декември 2020 | 00:25 Прочетена 676 0



James Wiseman: 18 PTS, 8 REB, 3 BLK pic.twitter.com/RlHidE6Au6 — NBA (@NBA) December 25, 2020 По този начин Уориърс допуснаха да влязат в негативните класации на НБА. Днешната загуба на "войните" с 39 точки е най-голямата разлика, с която даден отбор е допускал поражение на Коледа от 1960-а насам. Освен това, Стеф Къри и компания стартират сезона с негативно точково съотношение от -65 след първите два мача, което е достойно да се нареди единствено зад ЛА Клипърс с -71 от сезон 1987/88.



Efficient work. pic.twitter.com/GBwAs81KMk — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 25, 2020 Милуоки Бъкс се върна на победния път след драматичната загуба от Бостън Селтикс в откриващия си мач за сезона. "Елените" не се смилиха над отбора на Голдън Стейт Уориърс и го прегазиха без да се хабят особено с крайното 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23) като домакин във втория мач от Коледната програма на НБА. Интригата в мача се запази до полувремето, но след почивката Бъкс властваха на паркета и не оставиха абсолютно никакви шансове на своя опонент.По този начин Уориърс допуснаха да влязат в негативните класации на НБА. Днешната загуба на "войните" с 39 точки е най-голямата разлика, с която даден отбор е допускал поражение на Коледа от 1960-а насам. Освен това, Стеф Къри и компания стартират сезона с негативно точково съотношение от -65 след първите два мача, което е достойно да се нареди единствено зад ЛА Клипърс с -71 от сезон 1987/88. Крис Мидълтън завърши като топреализатор за Милуоки със своите 31 точки и 5 асистенции, отбелязвайки 6 тройки от 8 опита. Двукратният MVP на Лигата Янис Адетокумбо не се напъваше и приключи с 15 пункта и 13 борби, Ди Джей Огъстин и Донте ДиВинченцо вкараха по 13, Джрю Холидей добави 12 точки и 6 асистенции, а Боби Портис записа "дабъл-дабъл" от 10 точки и 12 борби. Steph Curry x Andrew Wiggins x Kelly Oubre in their first two games this season:



