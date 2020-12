Мхитарян стана футболист на годината в Армения за десети път

Атакуващият халф на Рома Хенрих Мхитарян бе обявен за най-добър футболист на Армения през 2020 г., съобщиха от местната футболна федерация.

Според резултатите от гласуването с участието на треньорите и капитаните на арменските отбори от Висшата лига, както и спортни журналисти, Мхитарян има 133 гласа и така спечели титлата играч на годината 10 пъти в кариерата си. Второто място зае Тигран Барсегян (Астана), третото място зае Вахан Бичахчян (Жилина). През сезон 2020/21 Мхитарян има 19 мача за Рома, в които е вкарал 8 гола и е направил 8 асистенции.

Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEAR

FOR THE Keycap tenTH TIME!!!!



Here are the voting results of the Player of the Year 2020: @HenrikhMkh #Mkhitaryan pic.twitter.com/ZFvcaTpgpQ