Клоп изпя коледна песен и се обърна към феновете с трогателно послание (видео)

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп записа коледно послание към феновете. Специалистът изпя фрагмент от песента "Последната Коледа" и разказа за празнуването на Рождество Христово като дете. Той разкри, че на празника семейството е свирило на музикални инструменти. Сестрите на треньора показвали умения с акордеон и флейта, а той на ксилофон, а по-късно и на пиано.

Специалистът също така обобщи резултатите от 2020 г., припомни титлата на Ливърпул, пандемията на коронавирус, мачовете без зрители и завръщането на феновете на трибуните. "Дори в една много предизвикателна година се надявам да се насладите на Коледа в пълна степен. Надявам се да ви харесат подаръците. Запомнете: основното не е това, което сте получили, а от кого сте го получили и какво означава този подарък. Инвестирайте любовта в подаръци. Весела Коледа!", завърши Клоп.

