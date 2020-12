Уволнението на Тухел може да обърка плановете на Реал Мадрид

Реал Мадрид трудно ще купи Килиан Мбапе от Пари Сен Жермен при напускането на старши треньора на френския шампион Томас Тухел, твърди вестник АС.





Французинът е искал да напусне парижкия отбор заради лошите си отношения с германския специалист. По-рано днес Мбапе се сбогува с Тухел чрез обръщение към него в социалните мрежи. Реал Мадрид е готов да плати 180 милиона евро за 22-годишния Мбапе. Ако Пари Сен Жермен подпише нов договор с голмайстора, цената му значително ще се увеличи и вероятно това ще откаже мадридчани от желанието им за трансфер. Очаква се Маурисио Почетино да замени Томас Тухел начело на Пари Сен Жермен.

Real Madrid 'fear it will now be harder to get Kylian Mbappe out of PSG' https://t.co/WZSZYgaSZF