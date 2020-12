Буфон, Облак и Кепа се зарадваха на подаръците си за рекорда на Меси

Някои от вратарите, получили бутилки бира по случай последния рекорд на суперзвездата на Барселона Лионел Меси, решиха да се похвалят в социалните мрежи със своя подарък. Както е известно, от Будвайзер изпратиха персонализирана бира на всеки страж, наказан от нападателя, по случай неговия гол номер 644 за каталунците, с което той задмина легендарния Пеле по попадения само за един клуб.



Джанлуиджи Буфон, Ян Облак и Кепа Арисабалага са само част от популярните вратари, допуснали попадение от Меси. Те обаче не се разсърдиха на жеста на бирената компания, като вместо това го приветстваха и на свой ред честитиха на аржентинеца. "Благодаря за бирите. Ще ги приема като комплимент. През годините имахме велики битки! Поздравления за рекорния гол номер 644, Меси! Това е наистина невероятно постижение. Наздраве!", написа ветеранът на Ювентус Джанлуиджи Буфон в Туитър.

. @budfootball ... thanks for the beers. I’ll take it as a compliment. We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi ! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B

"Поздравления за великото ти постижение от 644 гола, Лео. Никога не ми е харесвало да получавам голове, но също така предизвикателството да бъдеш спрян извлича най-доброто от вратарите. Благодаря за специалния подарък", добави стражът на Атлетико Мадрид Ян Облак също в Туитър. На него са били доставени цели 11 бири.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu