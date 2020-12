Меси счита Ян Облак за един от най-добрите вратари в света

Капитанът на Барселона - Лионел Меси, смята Ян Облак за един от най-класните вратари в света. Аржентинският национал похвали стража на Атлетико Мадрид, който е лидер в Примера дивисион.



Облак: Меси гледа топката, но вижда всичко

"За момента Ян Облак е един от най-добрите вратари в света. Радвам се, че мога да го срещна на терена. Винаги е добре да се изправяш срещу най-силните. Това те мотивираше да бележиш във всеки един двубой. Приятно е да срещнеш Облак на футболния терен. Създава вълнуваща атмосфера", заяви Меси пред Bud Football.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu