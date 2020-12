Мбапе показа уважението си към Тухел

Звездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе се сбогува със старши треньора Томас Тухел, след като множество публикации във френските и германските медии съобщиха, че специалистът повече няма да води отбора.



"Законите във футбола са тъжни. Никой няма да забравя времето ти тук. Ти написа великолепна част от клубната история. Благодаря ти, тренер", пише Мбапе в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

#Mbappe remercie Tuchel et son staff sur Insta.



