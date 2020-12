Ето как футболните звезди посрещнаха Коледа

Футболните звезди не пропуснаха да покажат как прекарват коледните празници. Голяма част от тях публикуваха снимки в социалните мрежи, като повечето са в компанията на своите семейства.

Суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо качи снимка, на която е с цялото си семейство край коледнаха елха. Интересното е, че камерата е хванала повечето от тях със затворени очи, но усмивките им не липсват.

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2020

Големият му конкурент от Барселона Лионел Меси също показа съпругата си и тримата им синове. Всички те са седнали пред елхата и са облечени в празничното червено.

Капитанът на Реал Мадрид Серхио Рамос е подходил по различен начин. В неговата снимка също присъства коледната елха, но вместо от своите близки той е заобиколен от клубните трофеи.

¡Feliz Navidad!

Los mejores deseos y, sobre todo, mucha salud para todos.



Merry Christmas!

Best wishes and, most importantly, good health to all. pic.twitter.com/GuzE6v5bS3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 24, 2020

Нападателят на Пари Сен Жермен Неймар пък е преценил да се възползва от възможността и вместо с празнична снимка, той реши да честити Коледа на своите последователи в Туитър чрез спонсорирана публикация.

Халфът на Ливърпул Тиаго Алкантара обаче е постъпил също като Роналдо и Меси, показвайки своята половинка и децата си край елхата.

Xmas Time ! All the best for you and your loved ones pic.twitter.com/ARlDuik1gd — Thiago Alcantara (@Thiago6) December 24, 2020

Така е направил и облеченият в стилен костюм полузащитник на Реал Мадрид Каземиро, като в снимката се е включил и семейният домашен любимец.

Звездата на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е спазил тази тенденция, като освен това е нахлузил коледна шапка, държейки в обятията си своя най-млад наследник.

Ветеранът на Бока Хуниорс Карлос Тевес също е заобиколен от любимите си хора на празника.

Голмайсторът на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг и неговото семейство са демонстрирали как се радват пред голямата си елха.

Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо пък е решил да не снима себе си и своите близки, а само коледната елха.

Плеймейкърът на Манчестър Сити Кевин Де Бройне обаче е показал своето прекрасно семейство.

Капитанът на градския съперник Манчестър Юнайтед Хари Магуайър подходи по различен начин, публикувайки видео как се е включил в благотворителна инициатива в навечерието на празника.

Нападателят на Атлетико Мадрид Луис Суарес и неговото семейство пък позират лъчезарни пред коледната елха в празнично облекло.

Бързоногият ляв бек на Милан Тео Ернандес реши да качи няколко снимки. На една от тях е сам и показва жеста си след свой гол, а на другите е в компанията на красивата си половинка.