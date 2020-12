Манчестър Юнайтед отмени коледната си традиция

В Манчестър Юнайтед днес няма да проведат традиционния си коледен обяд за всички в клуба. Причината е пандемията от коронавирус, поради която е затворена столовата в тренировъчната база на отбора, съобщава "Сън".

Играчите на тима все пак ще проведат 90-минутна сутрешна тренировка от 9:30 часа местно време (11:30 часа наше време). След това те ще бъдат свободни да прекарат няколко часа в своите домове със семействата си, след което по-късно през деня ще отпътуват за гостуването на Лестър от Боксинг дей, което е от 14:30 часа утре българско време.

From everyone here at #MUFC: have a very Merry Christmas! pic.twitter.com/cRZq0tWJsz