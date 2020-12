Халф на Шефилд Юнайтед ще бъде извън игра за най-малко три месеца

Сандер Берге претърпя операция на крака и няма да играе за Шефилд Юнайтед в следващите поне три месеца, заяви мениджърът на английския отбор Крис Уайлдър.



22-годишният халф се контузи при загубата на "остриетата" с 2:3 у дома срещу Манчестър Юнайтед миналата седмица. "Това е наистина голяма загуба за нас. Той няма да играе три или четири месеца", заяви Уайлдър. Шефилд има само две точки от 14 изиграни двубоя и се намира на 20-то място в класирането във Висшата лига. "Остриетата" играят у дома срещу Евертън на 26 декември.

Struggling Sheffield United's Norwegian midfielder Sander Berge has had surgery for a leg injury and could be out for up to four months, manager Chris Wilder said. https://t.co/nZFAMOqkJG