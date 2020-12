НБА Лидерът на Минесота, който вече е друг човек след смъртта на майка си 24 декември 2020 | 16:28 Прочетена 296 0



копирано

Звездата на Минесота Тимбъруулвс Карл-Антъни Таунс даде емоционално интервю след победата на тима му над Детройт Пистънс със 111:101 през изминалата нощ. Тежкото крило на "вълците" взе участие в първия мач след смъртта на майка си - Жаклин, която почина след усложнения от COVID-19 на 13 април. Звезда от НБА с разтърсващо разкритие "Победата означаваше много за мен. Просто съм щастлив, че спечелихме заради майка ми. Казах й, че ще успеем да си тръгнем с победата и че ще й донеса топката от мача. Щастлив съм, че си свършихме работата", заяви КАТ на пресконференцията след победата. 25-годишният лидер на Минесота завърши двубоя с 22 точки, 11 борби и 7 асистенции. Таунс призна, че след 13 април се е превърнал в съвсем различен човек, тъй като душата му също е загинала заедно с тази на скъпата му майка. Освен нея, баскетболистът загуби още шестима от роднините си заради коварния коронавирус.

“I’m just happy I got this for her. I told her I wanted to get her this win and this ball so I'm happy I was able to get it done."



Karl Anthony-Towns dedicated the game ball to his mother, Jacqueline Cruz-Towns, after the @Timberwolves opening night win. pic.twitter.com/qTlC6UQhtb — Ballislife.com (@Ballislife) December 24, 2020 25-годишният лидер на Минесота завърши двубоя с 22 точки, 11 борби и 7 асистенции. Таунс призна, че след 13 април се е превърнал в съвсем различен човек, тъй като душата му също е загинала заедно с тази на скъпата му майка. Освен нея, баскетболистът загуби още шестима от роднините си заради коварния коронавирус. "Вече дори не разпознавам повечето от мачовете през годините, в които съм играл. Дори не знам как съм се чувствал през тези дни. Ако трябва да бъда честен, просто не ми пука. Имам спомен за нещата, които са се случили от 13 април нататък. Понякога може да ме видите усмихнат, но онзи Карл почина на 13 април и никога вече няма да се завърне. Не си спомням за този човек, не го познавам. Тялом съм тук, но душата ми беше убита отдавна", добави двукратният участник в "Мача на звездите". Malik Beasley runs across the court to take the shot clock violation turnover for Karl-Anthony Towns, KAT declines. pic.twitter.com/i6emjvEjgt — Rob Perez (@WorldWideWob) December 24, 2020 "Без значение в колко лоша ситуация съм, колко ш*бан е станал животът ми, аз ще продължавам да бъда тук и ще подкрепям моите съотборници. Ще им позволя да ме виждат как се усмихвам, въпреки че вътрешно това няма как да стане. Дължа им го като техен лидер и съотборник", каза още Таунс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 296

1