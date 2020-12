Тенис Федерер е в списъка за Australian Open 24 декември 2020 | 16:13 Прочетена 42 0



Рекордьорът по титли в "Големия шлем" Роджър Федерер е в списъка на участниците за Откритото първенство на Австралия. Швейцарецът ще бъде готов след контузия, а номер едно при жените Ашли Барти също ще се завърне. Federer trying to be ready for Melbourne https://t.co/idLCj9rtnz — José Morgado (@josemorgado) December 23, 2020 Организаторите заявиха, че всички топ играчи са включени в турнира в Мелбърн, който започва три седмици по-късно от обичайното - на 8 февруари, за да могат състезателите да преминат през задължителна двуседмична карантина след пристигането си в Австралия. 39-годишният Федерер претърпя две операции на дясното коляно тази година и заяви в средата на декември, че все още не е на 100 процента готов и е изправен пред състезание с времето, за да бъде на Australian Open. "Очакваме с нетърпение да посрещнем най-добрите играчи в света в Мелбърн. Въпреки че състезанието ще изглежда малко по-различно от предишните години, безопасността на всички е нашият основен приоритет. Имаме възможността да организираме много безопасен турнир, и да дадем на играчите шанс да се състезават пред феновете отново, нещо, което са пропуснали през по-голямата част от тази година", каза директорът на турнира Крейг Тили. See you in Melbourne #AO2021@ashbarty and @DjokerNole will lead the fields at what promises to be a historic #AusOpen at Melbourne Park from 8-21 February 2021. — #AusOpen (@AustralianOpen) December 24, 2020 Откритото първенство на Австралия ще има 25 процента от капацитета на основните си три стадиона, отворени за фенове. Квалификациите ще се проведат в средата на януари в Доха, а след това в Мелбърн се планират три надпревари преди началото, два редовни турнира и отборното състезание за купата на ATP.

