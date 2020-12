Баскетбол Да те зарежат на летището в Истанбул заради Реал Мадрид 24 декември 2020 | 15:08 Прочетена 1016 0



На един от най-добрите баскетболисти в Европа - Тома Юртел, никак не му коледно. Дни преди Рождество французинът преживя най-върховното унижение в кариерата си. 31-годишният гард на Барселона бе зарязан безцеремонно от ръководството на клуба на летището в Истанбул. Каталунците трябваше да отлетят от там обратно към Испания след загубата си от Анадолу Ефес със 79:86 в Евролигата. Thomas Heurtel found a new team pretty fast!



IT’S A JOKE. He’s travelling back to Barca through Lyon and guess who he met there. Mike James, Darrun Hilliard and @cskabasket president Andrey Vatutin. pic.twitter.com/r21jOYaYWJ — Artem Komarov (@art_basket) December 23, 2020 Юртел бе свален от борда на самолета, минути преди края на бординга, и оставен на произвола на съдбата на терминала в турския мегаполис. Той си навлякъл гнева на шефовете, които били шокирани от новината, че зад гърбовете им Юртел води преговори за преминаването си в кръвния враг - Реал Мадрид. FC Barcelona communique regarding Thomas Heurtel



The Club, given the situation regarding the player Thomas Heurtel, wants to clarify the following points: https://t.co/5rPuVskEWN pic.twitter.com/ggKedV5M8J — Barça Basket (@FCBbasket) December 23, 2020 При завръщането си в Барселона медиите засипаха с въпроси за случката съотборниците му и треньора му Шарунас Ясикевичус, които подминаха микрофоните безмълвни. Малко по-късно се появи и официално съобщение от управата на каталунския клуб. "Тома Юртел не е бил изоставен, нито унижаван. Ние просто преценихме, че той няма място на самолета заедно с отбора. Беше му подсигурен хотел, в който да пренощува, както и друг полет, с който да се прибере на следващия ден. Той все още е играч на Барселона и на никой друг отбор. Thomas Heurtel was expected to join Fenerbahce once free agent from Barcelona but his real destination would have been Real Madrid...something Barça was not aware https://t.co/aStdqxKgpQ — Emiliano Carchia (@Carchia) December 22, 2020 Разривът настъпва след като ръководството на Барселона разбира, че вместо към Истанбул и към редиците на Фенербахче, закъдето уж се е запътил Юртел, който е постигнал договорка с каталунците да разтрогне договора си, личният му мениджър - сърбинът Мишко Ражнатович, тайно го е спазарил в Реал Мадрид. Гардът е европейски шампион с Франция от 2013 г. и бронзов медалист от Световното първенство през 2014 г. Той е част от тима на Барселона от 2017 г. насам, като през 2018 и 2019 г. помогна на тима да спечели Купата на краля и се превърна в "Най-полезния играч" на турнира. През 2016 г., като част от тима на Анадолу Ефес, той беше лидер по асистенции в Евролигата. В каталунските редици Юртел получаваше по близо 2 млн. евро на година. https://btvnovinite.bg/

