Германски клуб за предимството да идваш от Втора Бундеслига

Унион (Берлин) ще има загуби от над 10 милиона евро през 2020 година заради пандемията от Ковид-19, съобщи клубният президент Дирк Цингер в интервю за "Берлинер Цайтунг". Той обаче уточни, че столичаните, които в момента играят за втора година в Бундеслигата, все още са структурирани като отбор от втора дивизия и това е ограничило загубите.

"Със сигурност имаме поне едно предимство и това е, че идваме от втора дивизия. Заради това можем да се справим сравнително по-лесно с кризата от клубове, които са в елита години наред. През миналия сезон харчехме малко, докато приходите ни вече се бяха увеличили. Загуби от 10 милиона евро обаче си остават огромни", заяви президентът на Унион.

