Трябваше ли Кавани да бъде изгонен срещу Евертън?

В сряда вечер Едисон Кавани изигра важна роля при успеха на Манчестър Юнайтед с 2:0 над Евертън в турнира за Купата на Лигата на Англия, след като вкара първия гол в 88-ата минута. По-рано през срещата обаче той се забърка в конфликт, заради който можеше и да бъде изгонен. Нападателят се сдърпа със защитника на домакините Йери Мина и остана впечатление, че го хваща за гушата и го изблъсква на земята при игра без топка.

Look at Cavani put his hands up like he didn’t just go full Undertaker mode on Mina. My striker. pic.twitter.com/rxSkVdnThy