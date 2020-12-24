Резултати от Евролигата

Баскетболна Евролига за мъже, мачове от предварителната фаза:
Жалгирис Каунас (Литва) - Байерн Мюнхен (Германия) - 74:73
Фенербахче (Турция) - Олимпиакос (Гърция) - 84:77
Армани Милано (Италия) - Баскония (Испания) - 79:84
Валенсия (Испания) - Химки (Русия) - 88:82
от вторник:
Зенит Санкт Петербург (Русия) - Цървена звезда (Сърбия) - 98:69
Анадолу Ефес Истанбул (Турция) - Барселона (Испания) - 86:79
Макаби Тел Авив (Израел) - Панатинайкос (Гърция) - 89:81
Асвел Вильорбан (Франция) - ЦСКА Москва (Русия) - 78:87
Реал Мадрид (Испания) - АЛБА Берлин (Германия) - 91:62
ЦСКА Москва води в класирането с баланс 13-3, следван от Барселона и Реал Мадрид с по 11-5, Байерн Мюнхен и Валенсия с по 10-6, Зенит с 9-5, Армани Милано с 9-6, Жалгирис с 9-7 и други.
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