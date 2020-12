Зимни спортове Шампионът Тампа Бей продължи договора на Александър Волков 23 декември 2020 | 20:03 - Обновена Прочетена 25 0



Волков беше избран от Тампа Бей под номер 38 в Драфта през 2017 година. Три сезона той игра в Американската хокейна лига за Сиракуза и 195 мача има 123 точки (55 гола и 68 асистенции). През 2019-а руснакът дебютира за основния отбор и изигра девет мача в редовния сезон.

We have also re-signed Alex Volkov to a one-year, one-way contract worth $700,000 AAV!



: https://t.co/JJzYGt0EEV pic.twitter.com/I27qndNmF2 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 23, 2020

През миналия сезон Волков спечели Купа "Стенли" с Тампа Бей, след като игра само в един мач от плейофите. На финала Тампа Бей спечели срещу Далас с 4:2 в серията. We have re-signed Mathieu Joseph to a two-year, one-way contract worth $737,500 AAV!



Шампионът на НХЛ Тампа Бей продължи договора на руския нападател Александър Волков. Това съобщи в Туитър агентът на хокеиста Дан Милщайн. Новото споразумение на 23-годишния играч е за една година.Волков беше избран от Тампа Бей под номер 38 в Драфта през 2017 година. Три сезона той игра в Американската хокейна лига за Сиракуза и 195 мача има 123 точки (55 гола и 68 асистенции). През 2019-а руснакът дебютира за основния отбор и изигра девет мача в редовния сезон.През миналия сезон Волков спечели Купа "Стенли" с Тампа Бей, след като игра само в един мач от плейофите. На финала Тампа Бей спечели срещу Далас с 4:2 в серията.



