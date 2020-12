Англия Бруно Фернандеш разкри голямата си цел през този сезон 23 декември 2020 | 17:17 - Обновена Прочетена 1000 0



Звездата на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш назова личната си цел през този сезон. Португалецът се надява да го приключи с повече голове и асистенции, отколкото изиграни мачове в Премиър лийг. До момента той има 9 попадения и 5 асистенции в 13 шампионатни срещи. "Моите голове и асистенции? Както съм казвал и преди, лесно е, когато играеш в отбор като Манчестър Юнайтед, защото има толкова много добри играчи около теб. Те ти помагат да си по-добър, а аз съм тук, за да им помогна те да бъдат по-добри. Затова си мисля, че моите числа са наистина добри, но сега е моментът, в който трябва да започна да се подобрявам. Отсега нататък ще е по-трудно и имам предвид ден след ден и мач след мач, защото противниковите футболисти ще ме познават по-добре. Разбира се, че съм наистина щастлив от тези числа, и е ясно, че не е лесно да бъдат достигнати, но искам да се представям все по-добре и по-добре, все повече и повече. Искам да приключа този сезон в Премиър лийг с повече голове и асистенции, отколкото изиграни мачове. Това би било добре. Bruno Fernandes on his goal for the season: "It is not easy to get to this point with these numbers but I want to do better and better, more and more. I want to finish the Premier League this season with more goals and assists than games. That would be good." pic.twitter.com/ECvMkzpJgC — Squawka News (@SquawkaNews) December 23, 2020 Дали победата с 6:2 над Лийдс е била сред най-атрактивните мачове, в които съм играл? Мисля, че да. Разбира се, когато бележиш доста голове, ти си радостен. Ти обаче не си щастлив, когато допуснеш две попадения. Искаме да имаме "сухи" мрежи, разбира се, но мисля, че в крайна сметка най-важното беше, че няма значение дали ще вкараме шест гола, или не. Ако бяхме отбелязали три попадения, щеше да е достатъчно за 3:2 и щяхме да се приберем вкъщи с трите точки. Това е най-важното нещо. Разбира се, че искаме да печелим и да реализираме голове. Желаем да покажем най-добрите си качества, но най-важното нещо за отбора е победата. Знаем, че феновете искат да видят голове, финтове и магически моменти, но най-важна за нас е победата и това е нещото, за което трябва да мислим. Bruno Fernandes: "We really can do that [win trophies] in 2021 and, of course, I think, at the end of everything, what we did in the last 11 months was really good. I’m very happy to be here and to be part of this biggest club." #mulive [mu] — utdreport (@utdreport) December 23, 2020 Мисля, че първите ми 11-12 месеца тук бяха чудесни за мен. Разбира се, главното нещо, което искам, но все още не съм го постигнал, са трофеите. Това е ясно. Наистина можем да го направим през 2021 година и, разбира се, мисля, че в крайна сметка това, което постигнахме през последните 11 месеца, беше доста добре. Много съм щастлив да бъда тук и да съм част от най-големия клуб", заяви Фернандеш пред официалния сайт на "червените дяволи".

