Трипиър наказан да не играе 10 седмици

23 декември 2020



Защитникът на Атлетико Мадрид Кевин Трипиър бе наказан да не участва във футболни мачове за период от 10 седмици и глобен със 70 000 лири. Санкцията на Английската футболна асоциация е заради нарушаване на правилата, свързани с правенето на залози.Въпреки че наказанието му е наложено в Англия, то важи за целия свят. Това означава, че той ще пропусне 12 мача на Атлетико от Ла Лига, както и първия двубой от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси на 23 февруари. Бранителят ще е на линия за дербито на Мадрид на 7 март.30-годишният играч пледира, че е невинен и по седемте обвинения, които му бяха отправени, но бе признат за виновен. Нарушенията му са били направени през юли 2019 г., когато Трипиър премина от Тотнъм в Атлетико Мадрид. Наказанието му влиза в сила веднага.

