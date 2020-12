Кутроне е пред трансфер в Сампдория

Нападателят на Уулвърхамптън Патрик Кутроне се опитва да прекрати наема си във Фиорентина през януари, за да си намери нов клуб. Сампдория проявява интерес към 22-годишния нападател, съобщава журналистът Николо Шира в социалната мрежа Twitter.

A gennaio sarà addio tra Patrick #Cutrone e la #Fiorentina. Anche la #Sampdoria vigile sulla punta ex Milan con la regia di Federico Pastorello. Via libera del #Wolverhampton (proprietario del cartellino) per un nuovo prestito con diritto di riscatto. @violanews