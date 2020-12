Ман Юнайтед все по-близо до новия халф

Манчестър Юнайтед е все по-близо до привличането на младия еквадорски халф Мойзес Кайседо. Това се потвърждава днес от вестниците на Острова, а също така и от един от най-достоверните източници на трансферни новини - италианският журналист Фабрицио Романо.

Manchester United are in direct contact with the agents of Moises Caicedo (Indep. del Valle).



The agreement on personal terms [5 years] won’t be a problem. €5m price tag.#MUFC ‘control’ the situation by weeks and will decide soon wether to complete the deal or not.