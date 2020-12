Кайри и Дюрант разказаха играта на Голдън Стейт

BROOKLYN. THAT'S HOW WE START A SEASON. #BROOKLYNTOGETHER pic.twitter.com/pq28P9CENe

Феновете на баскетбола отвъд Океана не успяха да станат свидетели на зрелище в първия мач от новия сезон на Националната Баскетболна Асоциация. Причината за това е, че Кевин Дюрант и Кайри Ървинг поведоха Бруклин Нетс към разрушителна победа с 26 точки разлика над Стеф Къри и Голдън Стейт Уориърс - 125:99 (40:25, 23:20, 36:26, 26:28) в "Барклейс Сентър". Успехът е първи в треньорската кариера на дебютиращия наставник на Нетс Стив Неш.

"Мрежите" показаха невероятно движение на топката в нападение, което им осигуряваше лесни стрелби и им носеше бързи точки. От другата страна момчетата на Стив Кър изпитваха затруднения с преодоляването на защитата на домакините и рядко достигаха до отворени стрелби, въпреки че допуснаха и много лесни пропуски. Уориърс бяха без Дреймънд Грийн, който пропусна срещата заради усукан глезен.

Бившият играч на Голдън Стейт Кевин Дюрант направи дългоочаквания си дебют за новия си отбор. Крилото на Бруклин наказа "войните" с 22 точки и 5 борби за едва 24 минути игрово време, стреляйки 7/15 от игра и 7/7 от наказателната линия.

