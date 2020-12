Кристоферсен с първа победа за сезона, Попов остана 31-ви

Хенрик Кристоферсен (Норвегия) завоюва своята първа победа за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в нощния слалом в италианския зимен център Мадона ди Кампильо. За Принца на викингите това е трети успех на „Каналоне Мирамонти“, с което той изравни италиснката легенда Алберто Томба по брой победи в Мадона ди Кампильо.

@H_Kristoffersen takes the third victory on @3TreCampiglio with an outstanding second run! @SSolevaag closes second with his first podium since 2016 and #Vinatzer third!#fisalpine pic.twitter.com/wNUyxpOhFN