НБА Желанието на Джеймс Хардън да напусне Хюстън е довело до инцидент на тренировката в понеделник 22 декември 2020 | 20:26









Трикратният шампион в НБА е имал множество словесни сблъсъци със съотборници и е хвърлил баскетболна топка към един от тях.

View this post on Instagram A post shared by James Harden (@jharden13)

Рокетс започват сезон 2020/2021 в сряда вечерта у дома срещу бившия отбор на Хардън - Оклахома Сити.

"Следващ въпрос", каза Хардън пред репортери, попитан дали драмата с неговата ситуация ще се пренесе в сезона.



Според "The Athletic", Хардън е имал разгорещена размяна на реплики с Джейшон Тейт на тренировката в понеделник, която е завършила с хвърляне на баскетболна топка в посока на новобранеца.

Осемкратният участник в Мача на звездите Хардън, който се присъедини със седмица закъснение към тренировъчния лагер, е известен със спокойната си личност, така че "някои гледат на този инцидент като на нарастващо до нехарактерно ниво на разочарование, като се има предвид неговата моментна ситуация".

През 11-е си сезона в НБА Хардън има средно 25.2 точки, 5.3 борби и 6.3 асистенции в 833 мача в кариерата. Той прекара първите си три сезона с Оклахома Сити, след като беше избран под номер 3 в Драфта за 2009 година.



