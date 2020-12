Отложиха старта на сезона във Формула Е

Стартът на седмия сезон в историята на изцяло електрическия автомобилен шампионат Формула Е бе отложен заради различни COVID-19 ограничения.

Началото на първия сезон със статут на световен шампионат на Маждународната автомобилна федерация (ФИА) трябваше да се състои на 16 и 17 януари в Сантяго, Чили. Двете състезания в южноамериканската страна обаче са отложени заради наскоро наложените ограничения за пътуване от Великобритания.

In consultation with the Santiago municipality, the #SantiagoEPrix has been postponed.



The races will no longer take place as a double-header on January 16 and 17 and we are working with the city to finalise dates on which to stage the races later in Q1 of 2021. pic.twitter.com/l4mERGpU0K