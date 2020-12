В Арсенал вече се подготвят в случай на изпадане

В Арсенал са предприели безпрецедентна мярка, в случай че в края на този сезон отборът изпадне от Премиър лийг, пише английският "Телеграф". Става въпрос за клауза за намаляване на заплатите на някои играчи с 25%, ако се стигне до този сценарий.

Тази практика е популярна сред голяма част от отборите в английския елит, но досега не е била прилагана от най-големите местни клубове като Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Челси и Тотнъм. "Сините" от Лондон бяха 16-и в класирането през декември 2015 г., но дори и тогава те не прибягнаха до тази мярка. В момента "артилеристите" са 15-и в Премиър лийг с 14 спечелени точки или само с четири повече от първия отбор в зоната на изпадащите, който е Фулъм.

