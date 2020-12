Левандовски: Можех да отида в Манчестър Юнайтед, но Борусия (Д) не ме пусна

Футболист номер 1 на ФИФА за годината Роберт Левандовски счита, че не е достигнал нивото на суперзвездите на съвременния футбол Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Левандовски изпраща най-силната година в кариерата, като с головете си помогна на Байерн (Мюнхен) да спечели требъл. Полякът също така разкри, че е бил близо до трансфер в Манчестър Юнайтед през 2012 година след два сезона в Борусия (Дортмунд).

"Меси и Роналдо седят на една маса на върха от много дълго време. Това ги прави уникални. Не се виждам редом до тях. Но ако погледнем статистиката, тази година вкарах доста голове и се представих доста добре. И тъй като не съм достоен да седна на масата на Меси и Роналдо, може да ги поканя на вечеря на моята маса", пошегува се Левандовски в интервю за списание "Франс Футбол".

