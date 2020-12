Пиоли: Трябва да положим още едно усилие

Наставникът на Милан Стефано Пиоли заяви, че в утрешния мач срещу Лацио неговият отбор трябва да положи още едно усилие, за да завърши годината по успешен начин.

"Винаги трябва да правим само по една стъпка. Нужно е да затвърдим това, което правим. Нека да мислим само за утрешния ни мач с Лацио, който е от голямо значение. Казах на тима, че работим усърдно, но утре се налага да направим още едно усилие, за да приключим годината по най-добрия възможен начин. Справяме се добре и сме горди от това, което правим. Клубът и служителите ни осигуряват най-добрите работни условия. Горд съм да бъда част от този клуб и да тренирам тези момчета. Много е важно утре да сме максимално концентрирани. Имаме някои отсъстващи, но сме добре. Сега разбирам още повече, че клубът ми е осигурил много важен състав. Всеки отбор ми страдал от 5-6 отсъствия на важни играчи. След паузата се надявам да са се възстановили още няколко футболисти.

Скудетото? Амбициозни сме, както винаги играем за победа. Обичате да говорите за бъдещето, но не така се изгражда нещо. Вместо това трябва да мислим за утрешния мач и да направим прогрес, за да се подобрим. Какви умения трябва да имат новите попълнения? Начина на работа, професионализма и глада. Искаме да подобрим нашето качество. Техническият щаб ще привлече само играчи с подходящите характеристики - не само технически, но и морални. Най-добрия момент за тази година? Те са много, откакто постигаме важни резултати. Най-доброто нещо за мен е да виждам колектив, който работи заедно. Най-добрият момент беше, когато Иван Газидис ми каза, че клубът иска да продължи да разчита на мен.

