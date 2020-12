НБА "Сполдинг" почете Коби Брайънт с уникална топка 21 декември 2020 | 18:17 Прочетена 141 0



18 All-Star nominations, five Larry O’Brien Trophies, two NBA Finals MVPs, one regular-season MVP & a legacy that will inspire anyone who picks up a basketball for generations to come. The Kobe ‘Hall of Fame’ releases 12/21 in the Spalding app.



18 All-Star nominations, five Larry O'Brien Trophies, two NBA Finals MVPs, one regular-season MVP & a legacy that will inspire anyone who picks up a basketball for generations to come. The Kobe 'Hall of Fame' releases 12/21 in the Spalding app.



Details: https://t.co/zSU9FfMWfx pic.twitter.com/JM5SgqT51U — Spalding (@Spalding) December 16, 2020



Spalding Honors Kobe Bryant's Illustrious Career With Newest 'Hall of Fame' Basketball

Fittingly limited to 2408 units. Need this one on display pic.twitter.com/GDYOZWXMWU — Sneaker Con (@SneakerCon) December 20, 2020 Брайънт трябваше да бъде приет в "Залата на славата" още през миналата година, но пандемията от COVID-19 отложи събитието за май 2021 г. Официалният доставчик на баскетболните топки в Националната Баскетболна Асоциация - "Сполдинг", създаде лимитирана серия кожени кълба с лика на покойната легенда Коби Брайънт по случай приемането му в "Залата на славата" догодина. Компанията ще пусне в продажба само 2,408 топки от специалната серия, като клиентите могат да заявят поръчка през приложението "Spalding App" за телефон. Цената на топката е 299 долара.Топката е в два цвята - златисто и черно, като от едната страна личи снимка от завоюването на петата титла в кариерата на Брайънт с "езерняците" през 2010-а, докато от другата е изобразена змия, която е препратка към легендарния прякор на Коби - Черната Мамба.Брайънт трябваше да бъде приет в "Залата на славата" още през миналата година, но пандемията от COVID-19 отложи събитието за май 2021 г. 0



