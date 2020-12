Ман Юнайтед ще заменя Погба с еквадорски талант

Манчестър Юнайтед проявява сериозен интерес към Мойзес Кайседо, твърди “Манчестър Ивнинг Нюс”. Талантът е определян като смесица от качествата на впечатляващи имена в световния футбол като Пол Погба, чийто съотборник може да стане скоро и е определян от различни медии като идеален негов заместник, както и Нголо Канте.

#mufc are interested in signing Independiente del Valle's Moises Caicedo in the January transfer window as part of a new recruitment strategy. United want to sign Caicedo so he can move to Manchester in the New Year due to new work permit regulations #mulive [men]