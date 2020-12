Критикуваха звездата на Чикаго Булс

Бившият център на Бостън Селтикс Кендрик Пъркинс отправи критики към звездата на Чикаго Булс Зак ЛаВийн. Анализаторът в екипа на ESPN смята, че гардът на "биковете" не притежава лидерски качества и няма как да се справи със задачата да е играч №1 в отбора.

"Обожавам Зак ЛаВийн, но на него няма да му се получи в Чикаго Булс. Мисля, че той трябва да отиде някъде, където да не е основният играч в отбора. Той не може да поеме тази роля. Да, ще излезе на паркета и ще вкара 30 точки, но той не е човек, който може да те поведе към успех. Ще изригне в шест поредни мача, а след това ще се скрие и ще го видиш след още шест последователни двубоя. Харесвам го, но не харесвам как си съвпадна с Чикаго Булс", заяви Пъркинс.

