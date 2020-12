Бокс Джошуа и Фюри спорят кой да излезе втори на ринга 21 декември 2020 | 12:10 - Обновена Прочетена 1339 0



"Еди Хърн (мениджър на Джошуа) съобщи, че Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са постигнали устна договорка и вече се подготвят договорите за мача през май или юни. По думите на Хърн, остава само да бъдат доуточнени детайли, като това кой ще излезе втори на ринга, мястото на провеждане на срещата и други по-дребни неща", написа Копинджър.

Eddie Hearn says Tyson Fury-Anthony Joshua is verbally agreed to and contracts are being drafted for the heavyweight championship fight in May/June. Hearn says only “minor issues to resolve” such as who walks last, the site, etc. This fight is going to happen next #FuryJoshua — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 20, 2020 "Има и още един по-важен въпрос, който е свързан с правата за телевизионното излъчване на мача. Фюри има ексклузивен договор с ESPN в САЩ и с BT във Великобритания, а Джошуа е обвързан със "Скай" във Великобритания и с DAZN в САЩ", допълва той.

Another issue is sorting out the broadcast partners. Tyson Fury is exclusive to ESPN in the U.S., and BT has matching rights in the U.K. Anthony Joshua is exclusive to Sky in the U.K. And has matching rights with DAZN in the U.S. https://t.co/oOAifbejot — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 20, 2020 32-годишният Фюри е световен шампион във версия WBC. Той има 30 победи и 1 равенство в 31 мача като професионалист.



