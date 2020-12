НБА Бостън и Торонто дават ключови играчи в замяна на Хардън 21 декември 2020 | 12:13 Прочетена 389 0



An impeccable source says the Raptors and the Celtics are the favorites right now for James Harden. It’d be a package for Pascal Siakam and more or Jaylen Brown and more. — John Granato (@johngranato) December 20, 2020 Браун постепенно се превърна в един от най-важните играчи в състава на старши треньрона на Бостън Брад Стивънс. През миналия сезон 24-годишният гард отчете рекорден ръст в статистическите си показатели, след като записа 20.3 точки, 6.4 борби, 2.1 асистенции и 1.1 отнети топки при 48% стрелба от игра.



Report: Celtics, Raptors Favored for James Harden Trade; Brown, Siakam Linked #RaptorsFrontOffice pic.twitter.com/wfd9jNn3VZ — Raptors Front Office (@RaptorsFO) December 21, 2020

